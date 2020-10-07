Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 63 yaşındaki bacanağı Nazım Dursun toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazım Dursun için Kilimli kapalı pazar yerinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Vali Yardımcısı ve Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Cenaze namazında Milletvekili Polat Türkmen ve Dursun ailesi taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Nazım Dursun, Kilimli Soğuksu aile mezarlığında toprağa verildi.