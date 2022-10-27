Milletvekili Uçar, Posbıyık'ın iddialarını yalanladı

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları yalanladı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kendisi ile ilgili Kdz. Ereğli'den ev aldığı, demir çelik fabrikasına işçi aldırdığı iddialarına yanıt verdi.

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın yalanlar ile kendi seviyesini ortaya koyduğunu söyleyen Uçar, konuşmak yerine hizmet ettiklerin belirtti. Uçar açıklamasında, “Görüyoruz ki Ereğli teşkilatımızla birlikte hizmet siyasetimizi anlatmak için düzenlediğimiz basın toplantısı büyük bir paniğe neden olmuş. Bakın Sayın Posbıyık, bizim derdimiz memleketimize hizmettir. Türkiye'de 2 şeye yetişmek mümkün değildir; bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP'nin yalanları.Ereğli'den ev aldığımız, demir çelik fabrikalarına 75 kişiyi işçi olarak aldırdığım vs. Halil Posbıyık bu yalanlarla, iftiralarla ancak kendi seviyesini ortaya koymuştur. Ben açıkça meydan okudum ‘yalanlarınızı ispatlayın istifa edeceğim' dedim, ancak hala tek bir laf edemediler. Ne yalandan bıkıyorsunuz, ne de yalanı ortaya çıkınca özür diliyorsunuz. Ama ne acıdır ki kendisi, göz bebeğimiz Türk Ordusuna çamur atan terör sevici Türk Tabipler Birliği'ne ödül veren yüce bir şahsiyettir. Çok yazık. Ereğli halkı bunu hak etmiyor. İnşallah İlk seçimde de bu dertten halkımızı kurtaracağız. İşiniz gücünüz yalan, iftira, festival, tiyatro, konser, heykel. Biz ise konuşmak yerine Ereğli'ye yaptığımız hizmetleri saymakla bitiremiyoruz. Çok şükür, hükümet binamız, Ereğli- Devrek Yolu'muz, Kaymakamlık Binamız, Ağız ve Diş Sağlığı merkezimiz, fakülteler gibi önemli projelerimizi peyder pey hayata geçirmeye başladık. Belediye Başkanlarımızın bölgelerine yaptığı ve yapmış olduğu yatırımlar, vatandaşa hizmet anlamında heyecanlarını görüyoruz. Siz ise kent meydanı diye ortaya çıktınız, reklamını yaptınız ama boş çıktı, devamı gelmedi. ‘Sahile cami yapılsın' dediniz sonra ‘sahile cami olur mu?' dediniz. Görüldüğü gibi laf var, icraat yok. Sayın Başkan da aslında kendince haklı tabi! Bunca hizmeti nasıl sümen altı edebilir? Tabi ki yalan ve iftira ile. Ayrıca bize en ilginç olanı da bana kibirli demişsiniz Sayı Başkan, biraz insaf yahu!! Sanırım benim 20 yıldır nasıl halkın içinde olduğumu, kapımızın ve gönlümüzün herkese açık olduğunu, milletin derdiyle dertlendiğimizi, her kademede nasıl hizmet verdiğimi en iyi Zonguldak ve Ereğli halkı bilir. Biliyoruz; 2023 yaklaştıkça panik ve korkularınız artıyor. Eskiden ne güzeldi; seçilmiş iktidarları darbelerle, muhtıralarla uzaklaştırıyor, koca bir milleti yoksulluğa, kuyruklara, sefalete mahkum etmek pahasına ideolojik saltanatınızı sürdürüyordunuz! O günler artık geride kaldı. Şimdi tek umudunuz, yalanla, algıyla, sürekli fitne, karmaşa ve kaos çıkartarak sonuç almak. Bu umudunuzun vadesi de 2023'te dolacak inşallah. Hep beraber Göreceksiniz, göreceğiz! Aslında çok fazla söze de gerek yok. Tek bir soru bütün gerçekleri anlatıyor.

CHP yüzyıllık parti, neden iktidara alternatif olamıyor?” ifadelerine yer verdi.