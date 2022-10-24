Milletvekili Uçar'dan Posbıyık'a ‘Magazin belediyeciliği' eleştirisi

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ‘Magazin belediyeciliği' yapmakla eleştirdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, partisinin Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı eleştirdi. Posbıyık'ın sadece festivallerle gündemde kalmaya çalıştığını belirten Uçar basın toplantısında yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; “Yerel yönetimler ile merkezi hükümet ne kadar uyumlu çalışırlarsa o bölgeye hizmetler daha hızlı şekilde geliyor. Yerel yönetimlerin yapması gereken bir takım meclis kararları gerekiyor. Diyalog iyi kurulamadığından dolayı ne yazık ki bazı projelerimiz burada gecikti. Biz Ereğli'de 4-5 önemli proje üzerine yoğunlaştık. Çok şükür, hükümet binamız, Ereğli- Devrek Yolu'muz, Kaymakamlık Binamız, Ağız ve Diş Sağlığı merkezimiz fakülteler gibi önemli projelerimizi peyder pey hayata geçirmeye başladık. Belediye Başkanlarımızın bölgelerine yaptığı ve yapmış olduğu yatırımlar, vatandaşa hizmet anlamında heyecanlarını görüyoruz. Ama bir taraftan bazı belediyeleri ne yazık ki görüyoruz ki hala eleştiri yapmak, tehdit etmek, magazin belediyeciliği yapmak tutumu içerisindeler. Ereğli sosyal ve ekonomik anlamda önemli ilçelerden bir tanesi. Ama kısır döngülerden kurtulamayarak belediye başkanının vaatlerinden hiçbir tanesinin yerine getirilmediği, merkezi hükümetin bir sürü proje yapmasına ve katkı sağlamasına rağmen bir takım çevreler tarafından hala eleştirildiğini görüyoruz. Bu nedenle bizde bu konulara açıklık getirelim, bilgi kirliliğini ortadan kaldıralım istiyoruz. Dezenformasyon olan bir takım şeylere açıklık getirelim istiyoruz. Ama görüyoruz ki ikazlarımı dikkate almayan yerel yönetimler görüyoruz. Cami yeri ile ilgili bir toplantıda Başkanımıza aynen şu ifadeleri kullandım. “Başkanım 2023-2024 belki biz yokuz belki siz yoksunuz. Bu makamlarda olduğumuz sürece toplumun taleplerine hassasiyet göstermemiz lazım.” Öncelikle kent meydanına cami yapılması projesi konusunda hem muhalefet hem de bizler bir araya geldik. Ortak bir toplantı düzenledik Valimiz başkanlığında. Buraya yapılması konusunda hayırseverlerimizinde heyecanı ve katkısı var. Altı bin araçlık otopark, üstüne de cami, çevre düzeni ile beraber. Zonguldak Merkezdeki camimizin bir benzerini buraya yapalım dedik. Camiyi bazıları sadece ibadet yeri olarak görüyor. Ama kendisi ve çevireside sosyal tesis olarak kullanılıyor. Buna rağmen bu talebimize sıcak bakılmadı. Daha önce sahile yapılsın diye kamera karşısına çıkıp, çekimler yapıp, vatandaşa anlatıp ta şimdi bu projeyi engellemeye kalkıyorlar. Ne yapmak istiyorsunuz, gelin basının karşısına çıkıp, şu olmalıdır, deyin bizde görelim ne yapmak istediğinizi. Ama dün söylediklerini bugün inkar eden anlayışla Ereğli'nin gündemini meşgul eden bir kısır döngü yaşıyoruz. Ama biz istiyoruz ki şuanda kent meydanı diye ilan ettikleri çevre düzeni yapalakları yer ile ilgili yüklenici firma kimdir? Kimler yapıyor bilmek istiyoruz. Açıklayacaklarını söylediler. Böyle kaldı. Şuanda bahsettiğimiz yer Ereğli'de görüntü kirliliğine yol açan bir yerdir. Bunun bir an evvel ortadan kaldırılması lazım. Ama yerel yönetimlilerin ilgisizliğini ve tezatlığını görüyoruz. Belediye başkanın en büyük özelliklerinden biriside festivalle gündem de kalmaya çalışıyor. Festivalde ödül verdiği zatı bende buradan kınıyorum. Belediye başkanının bu ödülle alakalı açıklama yapmaması manidar” dedi.