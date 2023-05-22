Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Zonguldak'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, birinci sıra adayı Muammer Avcı, ikinci sıra adayı Saffet Bozkurt ve üçüncü sıra adayı Ahmet Çolakoğlu milletvekilliğine seçilmişti.

Bugün milletvekili adayları Avcı, Bozkurt ve Çolakoğlu, Zonguldak Adliyesine giderek mazbatalarını, Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müjgan Demiröz'den aldılar. Milletvekillerine AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları ve partililerde eşlik etti.