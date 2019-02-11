Milletvekilleri Rektör Çufalı ile bir araya geldi

Dr. Mustafa Çufalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Çolakoğlu ve Uçar üniversitenin gelişimi ve son durumu ile ilgili Çufalı ile istişarede bulunarak, üniversitenin yeni projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldılar. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin büyüyen bir üniversite olduğunu, bölgeye ve Zonguldak iline olan katkılarının giderek artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Milletvekilleri, üniversite yönetimi ile sürekli iletişim ve eşgüdüm içerisinde kalmak suretiyle üniversitenin gelişim sürecinin ivme kazanması yönünde çaba göstereceklerini belirttiler.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Çufalı, şehrin en önemli dinamiklerinden biri olan üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını belirterek ziyaretlerinden dolayı Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür etti.