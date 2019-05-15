Milli atlet kampa girdi, hedef Avrupa Şampiyonası

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu Ankara'da yapılacak olan olimpik baraj denemeleri için Antalya'da kampa girdi.

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olimpik baraj deneme yarışları öncesinde Antalya'da kampa girdi. Kampta son hazırlıklarını sürdüren Kilcioğlu 13 günlük kampın ardından 17 Mayıs'ta Ankara'ya hareket edecek. Milli atlet müsabakada 14.20 derece yaparak İsveç'te yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası biletini almayı hedefliyor.

Hedef Avrupa Şampiyonası

Zonguldaklı milli atletin antrenörü Utku Duman, "Doğukan şu anda Antalya'da kampa girdi. Ankara'da yapılacak olan baraj denemelerine çok iyi hazırlandık. Amacımız 14.20 yaparak İsveç'te yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası biletini almak. Doğukan bu dereceyi yapacak düzeyde. İnşallah o dereceyi yaparak tekrar milli formayla ülkemizi temsil edecek" diye konuştu.