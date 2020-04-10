Milli boks antrenörü 24 gündür kendi karantinasında

Zonguldak'ta boksun gelişmesinde önem rol oynayan ve bir çok milli sporcu kazandıran boks antrenörü İshak Tiryaki, korona virüs salgını nedeniyle bakanlığın evde kal çağrısına uyarak sporculara örnek oluyor. Yaklaşık 24 gündür evde olan ve bahçe kazarak spor yapan Tiryaki, yapmış olduğu örnek hareketle yediden yetmişe herkesin beğenisini aldı. Ayrıca çocuklarıyla birlikte evi ring haline getiren İshak Tiryaki, bilgi birikimlerini çocuklarına aktarıyor.

Antrenör Tiryaki, ''Bildiğiniz gibi korona virüs dolayısıyla evde kal çağrımızı yapmıştık. Biz de 24 gündür evde kalıyoruz. Bizim için bu dönem iyi geçti. Antrenör olduğumuz için salonlarda, kamplarda, antrenmanlarda oluyorduk. Eşimize, çocuklarımıza zaman ayıramıyorduk. Çoluk çocuğumuzla daha çok vakit ayırma şansımız oldu. Spordan da kopmuyoruz. Evi ring haline getirerek çocuklarımızla antrenman yapıyoruz. Ayrıca bağ bahçe ile uğraşarak antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Evimizde çok mutluyuz. Korona virüsü atlatırsak güzel olacak'' dedi.