Milli boksör ay yıldızlı forma altında ter dökecek

Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün ay yıldızlı forma altında +75'de Çekya'da yapılacak Uluslararası özel turnuvada boy gösterecek.

21-26 Mayıs tarihleri arasında Çekya'da Grand Prix Usti -Nad Labe Uluslararası Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar boks turnuvası yapılacak. Zonguldak'tan ülkemizi temsilen müsabakalara milli boks antrenörü İshak Tirkayi ve milli sporcu Birol Aygün katılacak. Turnuva öncesinde Bayanlar Trabzon THOM ve Erkekler ise Kastamonu Kadı Dağında kampa girdi. +75 kg'da ay yıldız forma altında ülkemizi temsil edecek olan milli boksör Birol Aygün, turnuvada şampiyonluk hedefliyor.