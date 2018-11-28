Kapıcı, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı; beraberinde şube müdürleri ile birlikte Öğretmenevi'nde gazetecileri ağırladı. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Derya Akbıyık'ın yanı sıra kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri de programda bir araya geldi.

Kentte 7 bin öğretmen ve 100 bine yakın öğrencinin sorumluluğuyla çalıştıklarını anlatan Kapıcı, “Bu sorumluluğu üstlenmiş bulunmaktayım ve bu görevi icra ediyorum. 7 bin öğretmenimiz var, 100 bine yakın öğrencimiz var. 461 kurum müdürümüz var 700'den fazla kurumumuz var. Zonguldak Milli Eğitim dediğinizde devasa kurum. Ve bu mevcut hiçbir müdürlükte yok. Sayı ve mevcut itibariyle. Eğitim öğretimin en sıkıntılı iki dönemi vardır. Bunlardan bir tanesi eğitim öğretimin kapandığı, diğeri de eğitim öğretimin açıldığı başladığı dönemdir. Biz bu ekibimizle bunu bu sene başardık. Karne dönemi karneleri öğrencilerimiz aldıktan sonraki gelişen süreçleri hepiniz biliyorsunuz. Bir takım olaylar oldu bunlarla ilgili bir takım süreçler gelişti. Bazı konularda bize sorulmadan söylenen ve yazılan şeyler oldu. Söylediğimiz halde arkadaşlarımız yine aynı şekilde yazmaya devam ettiler. Sağlıklı bir bilgi akışı yapamadık. Yine bu yıl eğitim öğretimde liselere öğrenci yerleştirme sisteminde de bir değişiklik oldu. Zonguldak Milli Eğitim olarak Türkiye'deki iller içerisinde en sorunsuz atlatan bizdik. Bakanlığımızdan bununla ilgili bize teşekkür ve övgüler geldi. İnanın şube müdürlerimiz, alt kadrolarımız çok emek sarf ettiler. Ve bunu başardık. Bunu Zonguldak iline hakim olduğumuz için kazandık. Bizim yöneticilerimizin sadece üçü Zonguldaklı değil. Burada bir ayrım yapmak adına söylemiyorum. Biz bu toprakların çocuğu olarak nerede ne var okulun durumu nedir hepsine hakim olduğumuz için bunu başardık. Bundan 4-5 sene önce taşımalı eğitimde ulusal basına çıktık. Bizler bu sene temel eğitimde okulun açıldığı gün taşımalı öğrencilerimizi taşıdık ve yemek verdik. Bununla ilgili çevremizde olumsuz yazı görmedik. Bunu biz reklam amacıyla yapmadık, görevimiz gereği yaptık. Yerleştirmelerden dolayı okullar çok sıkıntı çekti. Biz ortaöğretimde de bir hafta sonra çocukları taşıdık ve yemek verdik. Yaklaşık bin 400 merkezimizde 2 bini aşkın öğrenci yapıyor. Bunu biz hakkıyla sorunsuz yerine getirdik. Yılmıyoruz, yorulmuyoruz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık ise Kapıcı'ya teşekkür ederek “7 bin öğretmen ve 100 bin öğrencinin sorumluluğu çok kolay olmayan bir şey. Büyük ve önemli bir görev yapıyorsunuz. Bu anlamda biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Kapıcı, kurumun çalışmalarının yanı sıra gazetecilerin sorularını yanıtladı.