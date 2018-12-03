Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Engeliler Günü etkinliği

Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat çevik, yaptığı yazılı açıklamada, Alaplı İlçesinde bulunan 14 özel eğitim öğrencisi çeşitli okullarda eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Etkinlik hakkında bilgiler veren Çevik, şöyle konuştu:

“Bugün 4 Aralık Dünya Engelliler Günü. ve tüm engelli kardeşlerimizin 4 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Engelli öğrencilerimizin toplumla bütünleşmeleri, en iyi şartlarda eğitim görmesi ve hayatlarını sürdürmeleri için devletimiz tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır.İlçemizde olan 14 engelli öğrencimiz özel eğitim sınıflarında eğitim görmektedir. Ayrıca okullarımızda eğitim destek odaları bulunmaktadır. Her çocuk bir hayat ve her çocuk ülkemiz, toplumumuz için bir umuttur. Gelişim özelliği ne olursa olsun, tüm çocuklarımızı topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimizdir."