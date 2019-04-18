Milli Eğitimden kan bağışına destek

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyasında 200 ünite ile rekor kırıldı. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgiler verdi. Çevik yaptığı açıklamada, Geçen yıl 130 olan bağış rekorumuzu 200'e tamamladık, Alaplı halkının büyük desteğini gördük. Her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla tüm eğitim camiamızın ve dostlarımızın katılımları ile ihtiyaç sahiplerine kan temin ettik. Katılım gösteren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.