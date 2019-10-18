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Milli formayla raket sallayacaklar

Zonguldaklı masa tenisi sporcuları Özgür Yılmaz ve Şükrücan Yılmaz Gençler kategorisinde Kıbrıs’ta ay-yıldızlı forma altında Türkiye’yi temsil edecek.

Zonguldaklı masa tenisi sporcuları Özgür Yılmaz ve Şükrücan Yılmaz Gençler kategorisinde Kıbrıs'ta ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek.


Zonguldaklı masa tenisi sporcusu Özgür Yılmaz Çorum Belediyespor forması altında Gençler Türkiye Şampiyonu olurken Şükrücan Yılmaz ise Zonguldak DSİ forması altında Gençler Türkiye sekizincisi oldu. Özgür Yılmaz ve ve Şükrücan Yılmaz aldıkları bu başarı ile 22-26 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs'ta yapılacak Gençler Yıldızlar Dr. Fazıl Küçük Oyunların'da ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek. Kentte son hazırlıklarını yapan genç yetenekler Özgür Yılmaz ve Şükrücan Yılmaz ay yıldızlı forma altında şampiyonluk hedefliyor.

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