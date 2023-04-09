Milli sporcu Sude Nur Basancı, başarıları ile göz doldurdu

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan milli sporcu Sude Nur Basancı, muaythai branşında U23 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Ankara'da gerçekleşen 6 Şubat Türkiye Tek Yürek Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 25 ülkeden 500 sporcu olmak üzere 650 katılımcı yer alırken, milli sporcu Sude Nur Basancı başarılarıyla göz doldurdu. Daha önce gençler dünya şampiyonu olan Basancı, sonrasında U23 Elite Büyükler Avrupa Muaythai 57 kiloda şampiyonluk kazandı.

Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisine nasip olduğunu söyleyen Muaythai Milli Takım Antrenörü Cemal Kocabaş, duygularını şu şekilde ifade etti:

"Sude Nur, ücretsiz olarak benim halk eğitim kursuna dahil olmuştu. Orada ışığını fark etmiştim. Zaten bir, iki defa röportajımız olmuştu. Sude Nur üstüne koyarak devam etti. 5 defa muaythai dalında Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Uluslararası dereceler elde etti. En son gençler kategorisinden büyükler kategorisi U23'de Avrupa şampiyonu oldu. Onunla gurur duyuyorum. Sadece amatör kariyerde kalmayıp, profesyonel ligde de ilerlemek istiyoruz. Şartlar uygun olursa olimpiyatlarda da yaptığımız branşta ülkemizi temsil etmek isteriz. Zaten her antrenörün, sporcunun hayali olimpiyatlar, bu işin zirvesi. İnşallah muaythai sporunu en güzel şekilde sürdüreceğiz ve yaşamaya gayret göstereceğiz."

Sude Nur Basancı: "21 Nisan'da unvan maçım var"

5 yıldır Türkiye'yi uluslararası temsil eden milli sporcu Sude Nur Basancı, Avrupa Şampiyonu olduğunu söyleyerek, "Ülkemizi defalarca uluslararası platformda temsil eden milli sporcuyum. 5 yıldır mücadele sporuyla uğraşıyorum. Muaythai ve kick boks branşında dünya şampiyonluklarım var. En son Ankara'da yapılan Muaythai U23 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı okuttum, Avrupa Şampiyonu oldum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Şimdi önümüzdeki maç 21 Nisan'da Rusya Moskova'da. Profesyonel unvan maçım var, ona hazırlanıyorum. İnşallah ondada bayrağımızı en içten şekilde temsil edip ülkemizi bir kez daha gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

"Hedefim olimpiyatlar"

Hedeflerinden bahseden Basancı, "Hedeflerimde her sporcunun hayali olan olimpiyatlar var. Yine yeniden dünya şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Elit A Class'ta da dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bu spora başlamamda en büyük vesile hocam, çok değerli olan antrenörüm. Kendisi bendeki ışığı fark edip yılmadan, azmederek bu başarıyı elde etmemi sağladı. Çok çalışmamı ve asla pes etmemi sağladı sağ olsun" şeklinde konuştu.