Milli sporcular körling salonunda çalışmalar yaptı

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda Fener semtinde Kapalı tribünlerin altında yapımı tamamlanan körling salonu yaklaşık 4 aydır sporculara kapılarını açtı. Zonguldak'a yeni branşın kazandırılmasıyla Erzurum'dan körling antrenörü Mustafa Demir kente gelerek körling salonunda eğitimlere başladı. Amasya'dan Körling salonunun daha iyi hizmet vermesi amacıyla Körling antrenörü ve milli sporcu Semiha Konuksever ve Teknisyen Emre Karaman Zonguldak'a gelerek körling salonunda ki buz zeminde iyileştirme çalışmalarına başladı. 2 gündür körling salonunda buzu kesme ve pepil gibi çalışmalar yapan ekip bugün son kez temel eğitimler vererek çalışmalarını tamamladı.

''Buzu iyileştirmek için Zonguldak'a geldik''

Körling milli sporcu ve antrenörü Semiha Konuksever, buzu iyileştirmek için Zonguldak'a geldiklerini söyleyerek, ''Körling antrenörüyüm. Aynı zamanda da aktif milli sporcuyu. Erzuruluyum ve Amasyadan buraya geldi. 2 günlük bir eğitim süreci için Zonguldak'a geldim. Feredasyon Başkanımızın talimatları doğrultusunda buraya yeni açılan körling salonu için buz iyileştirme arkadaşlara teknik bilgileri vermek amacıyla geldik. Arkadaşımız Emre Karaman buz teknisyeni onunla beraber buraya geldik. Şuan buraya buzu iyileştirme sebebiyle buraya geldik. Buzu iyileştirdiğimiz için antrenman yapamadık. Buzun bazı teknik konuları var kayganlığı buzun sıcaklığı soğukluğu bunların üzerine buraya geldik.''

''Salon antrenman yapacak düzeyde''

Körling salonun antrenman yapacak düzey haline geldiğini ifade eden Konuksever, ''Bende arkadaşıma yardım ediyorum. Antrenörümüzle de burada fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bildiklerimizi sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için buradayız. Temel olarak iyileştirme aldığı sürece her seferinde böyle iyileştirme sürecine girmez. Çünkü düzenli olarak antrenman süresine girdiği için buzumuz kesilmez.Teknisyenimiz düzenli olarak buzu kestiği zaman bu şekilde bir daha böyle olmaz. Zaten burası antrenman yapacak düzey haline geliyor. Yeni bir antrenman salonu olduğu için bu işlemi yapıyoruz''dedi.

''Flor körling üzerinden çalışmalara başladık''

Beden Eğitimi Öğretmeni ve körling antrenörü Mustafa Demir, flor körling üzerinden çalışmalara başladıklarını ifade ederek, ''Beden Eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda körling antrenörüyüm. 4 aydır buradayım. Körlingle ilgili altyapı çalışmalarını başlattık. Tesisimizin yapımından şuanki antrenmanlara güzel bir çalışma ile geldik. Süreç içerisinde ki şuanda ilk etapta flor körling üzerinde biz Sivasta 15-16 Mayıs Türkiye körling şampiyonasına katılmak için antrenmanlarımızı yaptık.''

''Mlli sporcular çıkarmak istiyoruz''

Zonguldak'tan milli sporcular çıkarmak istedikleri ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni ve körling antrenörü Mustafa Demir, ''Takımlarımızı 4 Kız 4 Erkek Yıldız ve Gençler takımı olarak şuanda antrenmanlara başladık. 1 aydır bu süreç içerisinde antrenmanlardayız. Buradan seçim yaptıkdan sonra Sivas'a gidip turnuvaya katılacağız. İnşallah güzel bir başarı elde edersek bizim için burada daha güzel bir alana yayılma büyük bir kitleye ulaşma şansımız olacak. Burada ilk amacımız flor körling üzerinden eğitimi verip buz üstüne taşıyabilmek. Buradan milli sporcular yetiştirmek istiyoruz''diye konuştu.