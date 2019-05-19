Milli Sporculardan Başkan Alan'a ziyaret

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle milli sporcular Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Judo Milli Sporcusu Elif Naz Bostancı ile Hentbol Milli Sporcusu Umut Kunt, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ziyarette; “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Belediye Başkanımızı milli sporcularımız ile beraber ziyarete geldik. Kendisi de spora ve sporcuya destek veren bir büyüğümüz. Bundan sonra da el ele vererek, daha güzel faaliyetler gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Müdürümüze, milli sporcularımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugün milli mücadelemiz için çok önemli bir gün. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın sembol günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü gençlerimize armağan etti. Yarınımızın teminatı olan gençlerimizin iki tanesi şuan yanımızda. İnşallah, bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz daim olur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, günün anısına genç sporculara hediyelerini takdim etti.