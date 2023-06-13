Mimar Sinan Ortaokulu olimpiyatlarda il ikincisi oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu, ‘Matematik Olimpiyatları'nda il ikincisi oldu.

Zonguldak Fen Lisesi'nin düzenlemiş olduğu ‘Matematik Olimpiyatları'nda Mimar Sinan Ortaokulu, Zonguldak'ta okul takımları arasında 7. Sınıflarda il 2.'si oldu. Bireysel kategoride öğrenci Yusuf Türker Biçer İlde ikinci oldu. Dereceye giren öğrenciler ise Yusuf Türker Biçer, Efran Berk Yiğit, Ali Mete Meral, Mahmut Oğuz oldu. Matematik Olimpiyatlarına çocukları hazırlayan öğretmenler Sedat Torlakcık, Fazlı Doğru, Okul Müdür Yardımcısı Gülay Biçer ve Okul Müdürü Mesut Yüksel Öner eşliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı makamlarında ziyaret ettiler.

Öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini makamında kabul eden Milli Eğitim Müdürü Baş, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerine ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.