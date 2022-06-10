‘Mini Dünya Futbol Şampiyonası' sona erdi

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine önem veren Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen futbol turnuvası uluslararası öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvaya Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Suriye, Somali, Moritanya, Irak ve Yemen futbol takımları kendi ülkelerini temsil etti.

İlginin oldukça yoğun olduğu turnuvada, takımlar arasında kıyasıya mücadele edildi. Final maçı Suriye ve Moritanya arasında oynandı. Final maçını Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu takım kazanarak 2022 yılının şampiyonu oldu. Turnuvada 2. Moritanya, 3. ise Türkmenistan oldu.

Turnuva sonrasında öğrencilere kupa ve madalyalarını Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce tarafından takdim edildi.