Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Devrek yolu üzeri Soğanlıyörük Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Delihakkı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Yüksel Ç.(48) idaresindeki 67 LN 415 plakalı Renault marka otomobil ile Ereğli'den Delihakkı istikametine seyir halinde olan Bülent K.(45) idaresindeki 67 LV 098 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yüksel Ç., Hava Ç.(71), Nazikar Ç.(43), 7 yaşındaki M.Ç. ile minibüste yolcu olarak bulunan Hüseyin K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaza olan yerde güvenlik önlemi alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Bülent K. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.