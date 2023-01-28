Minibüs iş makinesine arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Zonguldak'ta 10 kişinin içinde bulunduğu minibüs sahil yolunda önünde seyreden iş makinesine arakadan çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli Sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa İkram Z.'nin kullandığı ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu 74 AR 499 plakalı Mitsubishi marka hususi minibüs; önünde seyreden A.K. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.