İhlas Haber Ajansı

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Minibüs önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs önündeki otomobile arkadan çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs önündeki otomobile arkadan çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, ilçenin Perşembe ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan D.B. hakimiyetindeki 67 AAC 826 plakalı servis minibüsü önündeki İ.K.'nin yönetimindeki 67 AAK 840 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışan sürücüyü titizlikle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı İ.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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