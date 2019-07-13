Minibüs şoförü yol ortasında bıçaklandı

Olay, saat 15,00 sıralarında Alaplı ilçesi Şadırvan bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı'da minibüs şoförlüğü yapan Yılmaz Y. (38), henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı Murat Ö. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Yılmaz Y., Alaplı Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Asayiş ekipleri Murat Ö.'yü olay yerinde gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.