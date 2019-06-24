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Minibüse giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.


Kdz. Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerine park halindeki bir minibüsün motor kısmına sabah saatlerinde yavru kedi girdi. Aracının başına geldiğinde yavru kedinin sesini duyan ve kendi imkanları ile çıkaramayan sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında olduğu anlaşılan yavru kediyi uzun uğraşlara rağmen çıkaramadı. İtfaiye ekipleri yavru kedinin zarar görmemesi için aracı kaporta ustasına gönderdi. Yavru kedi burada yapılan müdahale ile minibüsten çıkartılırken, hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.

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