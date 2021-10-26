İhlas Haber Ajansı

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Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zonguldak’ta babasının kullandığı işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Tunç, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta babasının kullandığı işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Tunç, son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde işçi servisi şoförlüğü yapan 36 yaşındaki baba Ergün Tunç, aracını evinin önüne park etmek istedi. Babasının geldiğini görünce aracın yanına gelen 4 yaşındaki Ömer, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.


Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak Kabalaklı köyüne getirilen küçük çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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