Minik Eller mahsullerini topladı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde “Minik Eller Üretiyor” projesi kapsamında Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu öğrencileri yetiştirdikleri ıspanakları topladı.

Topladıkları ıspanakları kullanarak veliler ve çalışanların yardımıyla “Ispanaklı Gözlemeler” yapıldı. Yapılan gözlemeleri büyük bir zevkle yiyen öğrenciler aynı zamanda etkinliğe katılan misafirlere de ikram etti. “Minik Eller Üretiyor” projesinin son aşaması olan Ispanaklı Gözleme yapma şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve beraberinde İlçe Şube Müdürü Muharrem Yol, Cengiz Yılmaz, Şehit Emrah Kartal'ın babası Ercan Kartal, köy muhtarları ile bazı kurum müdürleri katıldı.

Öğrenci ve velilere hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yapılan çalışmaları takdirle takip ettiklerini, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmelerinin önemli olduğunu, öğrencilerin yaptıkları projeleri başarıyla sonlandırdıklarını söyledi. Projede emeği geçen öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Ayrıca Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu' nun okulda açmış olduğu “Duygusal Gelişim Sorunları” kursunu başarıyla bitirenlerin sertifikalarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Şube Müdürleri tarafından takdim edildi.