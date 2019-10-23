Minik Erdemirliler anne ve babalarının iş yerini gezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) çalışanlarının çocukları gerçekleşen fabrika gezisiyle anne ve babalarının iş yerini ve çelik üretim sürecini yakından tanıma fırsatı buldu.

Erdemir, “Ailemle Buluşuyorum” sloganıyla, çalışanlarının eş ve çocuklarına yönelik düzenli ziyaret programları gerçekleştiriyor. Çalışanlarının eş ve 16 yaş üstü çocuklarının katılımıyla her ay düzenlenen gezilerin yanı sıra 7-15 yaş arasındaki çocuklarına yönelik olarak ilk kez 23 Nisan dolayısıyla yapılan etkinlik, 32 çocuğun katılımıyla tekrarlandı. Erdemir Kültür Merkezi'nde karşılanan çocuklar, şirket tanıtım filmini izledi ve iş güvenliği konusundaki bilgilendirme sunumunu dinledi. Saha turunda önce güvenlik kamerası ekranlarından üretim tesislerini izleyen çocuklar, fabrika sahasını otobüsle gezerek itfaiye yöneticiliğine geldi. Etkinlik sonunda çocuklara kendileri için özel olarak hazırlanmış baretler hediye edildi. Çocuklar üretim sürecini, anne ve babalarının iş yerlerini yakından tanıma fırsatı buldukları eğlenceli bir gün geçirdi.

Erdemir'de Ailemle Buluşuyorum etkinliği kapsamında çalışanların eş ve çocuklarına yönelik tanıtım gezileri devam edecek.