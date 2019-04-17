Minik Güreşçiler madalya ile döndü

Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener Mahallesinde bulunan sporcu fabrikasında Okullar arası küçükler serbest güreş il birinciliği müsabakaları yapıldı. Çaycuma ilçesinden müsabakalara katılan TOGA Spor Kulübü ve Barbaros Kutlutaş Ortaokulu sporcuları Melih Mücahit Kalkan 34 Kg ve Umut Kürekçi ise 30 kg şampiyonluk elde etti.

TOGA Spor Kulübü Başkanı Kadir Bölükcü, şampiyon olan sporcularını antrenörler Fikret Saka ve Şükrü Göçer ‘i kutladıklarını belirterek, “Dereceye giren sporcularımızla gurur duyuyorum. İnşallah çalışmalarını sıkı bir şekilde devam ettirerek ileride ilçemizi ve ülkemizi başarı ile temsil edecekler konuma gelirler. Sporcularımızın bu başarıları bizi her zaman onurlandırıyor. Tekrardan sporcularımı kutluyorum” dedi.