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Minik Ilgar'dan Eren Enerji'ye videolu teşekkür

Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı ve Muslu beldelerinde faaliyet gösteren Eren Enerji yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı ve Muslu beldelerinde faaliyet gösteren Eren Enerji yüzleri güldürmeye devam ediyor.


Pandemi sürecinde ulusal ve yerel bazda birçok başarılı sosyal sorumluluk projesine imza atan Eren Enerji; şirket bünyesinde çalışan personellerin ailelerini de unutmayarak personellerin çocuklarına hediye paketleri gönderdi.Eren Enerji'nin kendilerine yollamış olduğu hediyeler karşısında çok mutlu olan Minik Ilgar teşekkür amaçlı bir video çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.Mutluluğu gözlerinden okunan Ilgar yayınlamış olduğu videoda Eren Enerji'ye teşekkürlerini iletti.Hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden minik Ilgar'n mutluluğu yüzlerde tatlı bir tebessüm oluşturdu.

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