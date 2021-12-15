Minik öğrenciler aç kalan kuşları unutmadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Yukarıtaşçılı İlkokulu öğrencileri kışın aç kalan kuşlar için kolları sıvayarak projeleri ile desteklemeye devam ediyorlar.

Yukarıtaşçılı İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Emrah Demir rehberliğinde kış aylarında besin bulmakta zorlanan kuşlar için sosyal sorumluluk projesi geliştirdiler. Proje kapsamında belirledikleri noktalarda yer alan ağaç dallarına meyve parçaları bırakan öğrenciler, bu meyveler ile kuşların beslenmesine yardımcı oldular. Daha önceki senelerde okul bahçesine kedi yuvası da hazırlayan minik öğrenciler, doğadaki hayvanları projeleri ile desteklemeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kuşların beslenmelerine yardımcı olmaya devam edeceklerini yuvalarını da bölgedeki ağaçlara asacakları öğrenildi.

Hazırladıkları kedi yuvasına geçen sene bir kedinin doğum yaptığını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Aydın, projeleri ile doğal yaşama ve hayvanlara destek olan öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisini aktaran Emrah Demir'e teşekkür etti.