Minik öğrenciler hem paylaştılar hem eğlendiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İzmirlioğlu İlkokulu yılsonu etkinlikleri kapsamında çeşitli oyunlarla şenlik düzenledi.

Kdz. Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri yılsonu etkinlikleri kapsamında Ekranla Değil Akranla Oyna, Sınıf Manavı, Akıl Oyunları, Ritim Aletleri, Küçük Mucitler, Bedenim Bana Aittir, Zorbalığa Veda Dostluğa Merhaba, Çocuk Oyunları, Taş İdik Çiçek Olduk” etkinlikleri ile şenlik düzenleyerek hem ürettiler hem de eğlendiler. İzmirlioğlu İlkokulu 4/B sınıf öğrencileri öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçesinde manav projesini gerçekleştirdiler. Öğrenciler tarafından manavda satılan ürünlerden elde edilen gelir, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. İzmirlioğlu 2. Sınıf öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde serbest etkinlikler dersinde hazırladıkları ritim aletlerini tanıtan bir stant açarak diğer arkadaşlarına ve katılımcılara ritim aletleri hakkında bilgiler veren minik öğrenciler hem paylaşım duygularını hem de iş birliği ile hareket etmeyi öğrendiler. Yapılan bu etkinlikte iş birliği ile hareket etmeyi, grup olarak üretmeyi, matematik, fen bilimleri dersleri ile ilişkilendirilmiş konuları yaparak yaşayarak öğrendiler. 2.sınıf öğrencileri “Akıl Oyunları” etkinliği ile “Ekranla Değil Akranla Oynama” nın önemine dikkati çekerek arkadaşlığa vurgu yaptılar. Akranları ile hem oynadılar hem de eğlendiler. Okul rehberlik servisi ve okulumuz öğrencileri tarafından açılan sergide “Bedenim Bana Aittir” vurgusu ile ortaya çıkan ürünler sergilenerek kişisel sınırlar konusunda farkındalık oluşturuldu. Yine “Zorbalığa Veda Dostluğa Merhaba” sloganı ile zorbalıkla ilgili okudukları kitapları hayal güçlerini kullanarak resmeden öğrencilerin resimleri, imzaladıkları arkadaşlık sözleşmesi ile birlikte sergilendi. 4/F'nin Mucitleri adlı etkinlikte öğrenciler sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde yıl boyunca tasarladıkları ürünleri sergilediler ve kullanım amacını akranları ve katılımcılar ile paylaştılar. 3. Sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin organizasyonu ile “Çemberden Geçme ve Top Taşıma” oyunları ile eğlenceli anlar yaşandı. 4/E sınıf öğretmeni ve öğrencileri “Taş İdik Çiçek Olduk” projesi kapsamında boyadıkları taşlar ile oluşturdukları tabloları anneler günü kapsamında annelerine hediye ettiler. Okul Müdürü Orhan Köse, okul bahçesinde renkli ve eğlenceli anlar yaşandığını, çocuk şarkıları eşliğinde öğrencilerin ürünlerini sergileme fırsatı yakaladığını belirtti. Kurum olarak öğrencilerin arkadaş ilişkilerinin güçlenmesini, kendini ifade edebilme becerilerinin ve öz güvenlerinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Köse, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat oluşturulduğu dile getirdi.