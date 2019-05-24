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Minik öğrenciler ‘Pırlanta Bal' oyununu sahneledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Nimet İlkokulu Öğrencileri Aziz Nesin’in ‘Pırlanta Bal’ Adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Nimet İlkokulu Öğrencileri Aziz Nesin'in ‘Pırlanta Bal' Adlı tiyatro oyununu sahneledi.


Kitap okumaya teşvik eden Bibliyofiller projesi ile büyük beğeni toplayan Kdz. Ereğli Nimet İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri bu kez de tiyatro etkinliğine imza atarak Aziz Nesin'in ‘Pırlatan Bal' adlı tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturdu. Minik öğrencilerin tiyatro oyununa, Nimet İlkokulu Yöneticileri, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul yönetimi ve veliler tarafından büyük ilgiyle izlenen miniklerin oyunu büyük beğeni topladı.

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