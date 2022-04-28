Minik öğrenciler yabancı dili yurtdışındaki arkadaşlarıyla birlikte öğreniyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Yukarıtaşçılı İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri katıldıkları “Chatter Kids” eTwinning projesi ile İspanya, İtalya, Romanya ve Gürcistan'da yer alan arkadaşları ile birlikte İngilizce öğreniyor.

Yukarıtaşçılı İlkokulu öğrencileri, İngilizce'yi sevdirmeyi, onların yabancı dil kaygısını azaltmayı ve konuşma odaklı çeşitli etkinlikler yaparak onların konuşma becerilerini ve özellikle İngilizce'yi aktif kullanarak kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçladıkları bu projede web 2.0 araçlarının kullanıldığı öğrenci merkezli etkinlikler planladı. Bu etkinliklerde kendilerini İngilizce olarak tanıttan, çizgi film karakterlerinden maske yaparak yabancı arkadaşlarıyla İngilizce konuşma etkinliği yapan, oyunlar oynayan, birbirlerine hikayeler anlatan, e-kitap hazırlayan ve İngilizce karaoke şarkılar ve tekerlemeler söyleyen öğrenciler yabancı ülkedeki öğrencilerle yaptıkları bu ortak etkinlikler ile öğrenciler arası etkileşim üst düzeyde tutuldu. İngilizce'yi eğlenerek ve aktif bir şekilde kullanarak öğrenen öğrenciler, bu projede yer almaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.