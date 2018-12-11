Minik öğrencilerden Başkan Tekin'e teşekkür

sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret ederek geri dönüşüm projesi ile ilgi destek istedi. Belediye Başkanı Nuri Tekin, öğrencilere güzel projelerinden dolayı teşekkür ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Alaplı Atatürk İlkokul Müdür Birol Onan,sınıf öğretmenin Gülseren Çelik ve 3. sınıf öğrencileri Belediye Başkanı Nuri Tekin'in makamın da ziyaret etti. Ellerinde geri dönüşüm ile ilgi pankartlar taşıyan öğrenciler, geri dönüşümün önemi ile ilgi sunum yaptı. 3 sınıf öğrencisi Hazal Mudanya, Başkan Tekin'e çiçek takdim ederek, "Başkanımız ilçemize yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de yılda 31 milyon ton evsel atık ortaya çıkmaktadır. Bunlardan yüzde 12 plastik atıklardan oluşmaktadır. Ayrıca ülkemizde 144 ton plastik atık denizlerimize karışıyor. Bunu önlemek için plastik poşetler yerine bez poşetler kullanılmalıdır. Sizden destekleriniz bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaplı Belediye Başkanı Tekin ise, " Öğrencilerimiz geri dönüşün projesi ile ilgi çok güzel bir sunum yaptılar. Çevre ile ilgi duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği öğrencilerimize vereceğiz. Bununla ilgi çalışmalarımız var" dedi.