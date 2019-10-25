Minik öğrencilerden Mehmetçik Vakfına bağış

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde ilkokul öğrenci velileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" harekatına destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Minik öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Metmetçik vkfına bağışladı.

Alaplı Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulu 1-B sınıfı öğrencileri ve velileri Sınıf Öğretmeni Veysel Özmen öncülüğünde okul bahçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla kermes düzenledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destekte Alaplı'dan geldi. Öğrenci anneleri evlerinde hazırladıkları birbirinden güzel yiyecekleri öğrencilerin ve kermese gelen misafirlere sundu. Okul öğrencileri o günkü harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak askerlerinin yanında olduklarını belirttiler ve tam destek verdiler.

Asker kıyafetleri giyen ve asker keplerini de takan minik öğrenciler kermes sonunda annelerinin yanında asker selamı vererek, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlar attı.

Okul Müdürü İsmail Yavuz öğrenci velilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.