Minik öğrencilerden örnek davranış

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi İzmirlioğlu İlkokulu öğrencileri “Bir Sınıf Bir Çocuk, Bir Çocuk Bin Umut” Projesi kapsamında oluşturulan kumbaralarda biriken paralarla aldıkları Eğitici Çocuk Oyunlarını akranlarına iletilmek üzere Kozlu Çocuk Evleri Sitesi Yönetimine teslim ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmirlioğlu İlkokul öğrencileri “Bir Sınıf Bir Çocuk, Bir Çocuk Bin Umut” projesi ile sınıflarında oluşturulan kumbaralarda biriken paralarla aldıkları eğitici çocuk oyunlarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünce yürütülen “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyasına da katılarak akranlarına iletilmek üzere Kozlu Çocuk Evleri Sitesi Yönetimine verdi.

İzmirlioğlu İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetiminin ve öğrenci kurulunun başlattığı “Bir Sınıf Bir Çocuk, Bir Çocuk Bin Umut” projesi kapsamında okul öğrencilerinin birikimleri ile alınan hediyeler proje koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Abdulkerim Kayacı ve Okul Rehber Öğretmeni Arzu Kalıncı Dünya'dan Zonguldak Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Vekili Elif ŞAHİN ve Kozlu Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Deniz Yılmaz teslim aldı.

Okul Müdürü Orhan Köse minik öğrencilerin koca yürekleri ile örnek bir etkinliğe imza attıklarını belirterek kendilerini tebrik etti. Köse “Projede emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize; ayrıca projenin her aşamasında yanımızda yer alan Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.