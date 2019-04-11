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Minik yürekler Polis amcalarını yalnız bırakmadı

Zonguldak Alaplı Karşıyaka şehit mücahit coşkun anaokulu Öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polisleri yalnız bırakmadı.

Zonguldak Alaplı Karşıyaka şehit mücahit coşkun anaokulu Öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polisleri yalnız bırakmadı.


Etkinlikler kapsamında İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden minik öğrencilere polis amcaları tarafından teşkilat hakkında bilgiler verildi. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Amiri Cengizhan Zengin'i makamında ziyaret etti. Minik öğrenciler, polislere karanfil, şeker ve çikolata vererek, günlerini kutladılar.Miniklerle yakından ilgilenen Emniyet Amiri Cengizhan Zengin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Öğrenciler, daha sonra telsizden anons yaparak, tüm polislerin haftasını kutladılar.

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