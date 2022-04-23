Minikler Çevre Müdürlüğü'nün etkinliğinde doyasıya eğlendi

Zonguldak'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çevre şenliği düzenlendi. Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın da çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiği şenlikte hediye çarkını çevirenler özel hediyelerin sahibi oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan ‘'81 ilde çocuklarımız ile birlikteyiz'' projesi ile Türkiye'nin her bölgesinde çocuklara özel çevre etkinlikleri düzenlendi. Zonguldak'ta da hazırlanılan etkinlikler çerçevesinde çocuklara yönelik bir birinden keyifli etkinlikler gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde "çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği üzerine çocuk atölyeleri, resim sergisi, bilgilendirici ve eğlendirici" yarışmalar düzenlendi.

Saat 14.00 ila 18.00 arasında kordon mevkisinde düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik atölye etkinlikleri düzenlendi. Taş boyama, atık ahşap ve kağıtlardan obje yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık şampiyonu oyunu etkinliği yapıldı, kazananlara oyundan hediye edildi. Gümeli porsuk ağacı maketi ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar o anları ölümsüzleştirdi. Çevre ve Doğayı koruma ile ilgili sloganlar söyleyen çocuklar hediye çarkını çevirerek çeşitli hediyelerin sahibi oldu. Çocuklar maskotlar ile de doyasıya eğlenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bu anlamlı günde çocukları yalnız bırakmadı. Şenliğe katılan çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.