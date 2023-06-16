Minikler karne sevinci yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Kdz. Ereğli ilçesinde minikler karne heyecanı yaşadı. Erdemir İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören ana sınıfı ve ilköğretim okulu öğrencileri bu gün karneleri aldı.
Sınıflarında sıralarına oturan öğrenciler sırayla öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. Karne törenlerinde duygusal anlar yaşandı. Bazı öğrenciler ilk kez karne heyecanı yaşadı. Öğretmenler öğrencilerine yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda temennide bulundu.
Öğrenciler de karneleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.