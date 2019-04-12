Minikler polisleri ziyaret etti

Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'ncü yıl dönümü için minikler ziyaret etti.

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Çaycuma Hayriye–Hayrullah Saki Anaokulu ve Pehlivanlar Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve polis mensupları ile muhabbet eden miniklerin polislere olan hayranlığı gözlerden kaçmadı. Anaokulu öğrencilerinden bazıları büyüyünce polis olmak istediklerini ifade etti.

Anaokulu öğretmenleri ilgilerinden dolayı Çaycuma Emniyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.