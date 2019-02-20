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Minikler ürettikleri sebzeleri topladı

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesi’nin Burunkaya köyünde ki ilkokul öğrencileri ekip ürettikleri sebzeleri topladı.

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesi'nin Burunkaya köyünde ki ilkokul öğrencileri ekip ürettikleri sebzeleri topladı.


Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu öğrencileri “Minik Eller Üretiyor” projesi kapsamında daha önce dikimini yaptıkları marul, maydanoz, soğan ve tereleri topladı. Proje kapsamında toplanan ürünlerle “Kısır” yemeği yapılarak öğrencilere dağıtıldı. Kendi yetiştirdiği sebzeleri yeme fırsatı bulan öğrencilerin çok mutlu oldukları gözlendi.


Okul Müdürü İsmail Çelebi proje ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bu yıl uyguladığımız projelerden bir tanesi olan “Minik Eller Üretiyor” projesi ile öğrencilere üretmenin önemini kavratmak istedik" dedi. Yapılan projenin güzel bir şekilde sonuçlanmasından kendilerine mutluluk kattığını söyleyen Çelebi projede emeği geçen tüm personele ve öğrencilere teşekkür etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş´ta “Minik Eller Üretiyor” projesiyle ilgili görev alan idareci, öğretmen ve minik öğrencileri tebrik etti.

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