Miniklerin yıl sonu etkinlikleri büyük beğeni topladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hasan ve Ayşe Şahin Anaokulu yılsonu etkinlikleri düzenledi.

Kdz. Ereğli Hasan ve Ayşe Şahin Anaokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılsonu etkinliklerini Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Etkinliğe, anaokulu yaptıran Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin ile eşi Feyzan Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Candar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Hasan ve Ayşe Şahin Anaokulu Müdürü Selçuk Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmasında Hayırsever İşadamı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin ile eşi Feyzan Şahin'e kendilerinin anaokulu yapımında hiçbir desteğini esirgemedikleri için teşekkür etti. Müdür Erdoğan konuşmasında, “Hedefimiz öğrencilerimizi bireysel farklılıkları benimseyen bir ortamda, çağdaş yaşamın getirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak, paylaşmayı bilen, katılımcı ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Çünkü onlar bizim sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızı en iyi yetiştirmek ve onları hayata hazırlamak için çaba gösteren saygıdeğer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

“Çocuklarımızı daha iyi şartlarda yetiştirmeyi hayal ediyorum”

Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin ise etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların eğitiminde bütün kamu kuruluşlarının destek vermesi gerektiğini ifade etti. Şahin konuşmasında Ailelerimiz bizlerin eğitimine katkı sağlamak için çok büyük özverilerde bulundular. Sonra biz de çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi için kendi ihtiyaçlarımızdan vazgeçerek hayata hazırlamaya çalıştık. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse, geleceğimiz o kadar emin ellerdedir. Çocuklarımızın eğitiminin sadece Milli Eğitim'e bırakılacak kadar önemsiz olmadığını düşünüyorum. Yani çocuklarımızın eğitiminde bütün kamu, özel sektör kuruluşları, dernekler ve hayırseverler el vermeli, hep beraber çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. İnşallah daha güzel günlerde, daha iyi şartlarda çocuklarımızı yetiştirmeyi hayal ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hasan ve Ayşe Şahin Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde gösteriler gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından icra edilen folklor, dans gösterileri ve İstiklal Marşı okuma gösterileri dinleyicilerden yoğun alkış alarak büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Okan Çandar tarafından Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin'e plaket takdim edildi.