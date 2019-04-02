“Minnesota ile kişilik özelliklerini keşfet” eğitimi

Projenin açılış toplantısına Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Proje Birimi Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş, Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Esin İlhan, Ar-ge proje birimi çalışanlarından Yasemin Kıran Çaycuma Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ersin Durmuş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nagehan Odabaş, Türk Psikologlar Derneği Eğitimcilerinden Dr. Öğr. Üyesi Nihan Tezer Yörük ve Zonguldak Karabük, Bartın, İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan Psikologlar katıldı.

Projenin açılış konuşmasını yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ar-Ge Proje Birimi Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş konuşmasında şöyle dedi:

“Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve proje ortağımız olan Karabük ve Bartın İl Sağlık Müdürlüklerinin, Ruh Sağlığı alanında hizmet kalitesini arttırmak amacı ile hazırladığımız projemiz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı' tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında, Kişilik Testleri uygulamakla yetkili olan Müdürlüğümüz psikologlarından 10 kişiye, proje ortağımız olan Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden 7 kişiye, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden 6 kişiye, olmak üzere, toplam 23 kişilik psikolog grubuna, Uluslararası geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış psikolojik ölçme aracı olan “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimini “başlatmış bulunmaktayız. Eğitim 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanan, yalnızca Psikologlar tarafından uygulanıp yorumlandığında anlam kazanan, bireylerin kişisel ve toplumsal uyum düzeylerini değerlendirmeyi hedefleyen bir kişilik testidir. Eğitim,13 ve 10 'ar kişilik 2 gurup halinde, Uzman personelce verilecektir. Eğitim faaliyeti her grup için 4 iş günü, günde 8 saat olmak üzere her iki gruba da 32'şer saat olarak gerçekleştirilecek olup 1. Grup bugün eğitime başlamıştır.”

Türk Psikologlar Derneği eğitimcilerinden Dr.Öğr. Üyesi Nihan Tezer Yörük ise “Kişiliği Ölçmenin bizim için nasıl bir önemi vardır” konusunda katılımcılara ve izleyicileri bilgilendirdi.