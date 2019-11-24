İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miras dağıtımında haksızlık iddiasıyla, annesinin mezar taşını parçaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre bir kişi, ölen annesinin mezarını balyozla kırarak paramparça etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre bir kişi, ölen annesinin mezarını balyozla kırarak paramparça etti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velioğlu köyünde yaşayan O.K. miras dağıtımında kendisine haksızlık yaptığını iddia ettiği annesi Lütfiye T.'nin mezarını balyozla kırarak tahrip etti. Daha önce de böyle bir olaya teşebbüs eden şüphelinin ikinci defa mezara zarar vererek, annesinin cenazesini mezardan çıkartıp atmakla tehdit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.