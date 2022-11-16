Misafir kavgasında ağabeyi ve yengesini yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arkadaşlarının kendisine misafirliğe gelirken evlerinin önünden geçmesine tepki gösteren yengesi ve ağabeyini av tüfeğiyle yaralayan sanık 10 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl Eylül ayında Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşandı. İddialara göre Ali Ö. (60) ile yengesi Ayfer Ö. (57) arasında olay günü birbirlerine yakın evlerde oturmaları nedeniyle kavga çıktı. Ayfer Ö., kayınbiraderi Ali Ö.'ye alkol almaya gelen arkadaşlarının evinin önünden geçmesi nedeniyle tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Ali Ö. evine giderek av tüfeğini alarak geri döndü. Ayfer Ö.'ye iki metre mesafeden ateş etti. Silah sesleri üzerine balkona çıkan ağabey Muzaffer Ö.'ye de ateş etti.

Olayın ardından yaralanan Ayfer Ö. göğsünü korumak isterken silahtan çıkan saçmalar dolayısıyla dört parmağı kesildi. Muzaffer Ö. de silahtan çıkan saçmalardan yaralandı. Zanlı Ali Ö. olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yengesi Ayfer Ö. ise olayın ardından birkaç kez ameliyat oldu. Sanık hakkında hem yengesi hem de öz ağabeyine karşı iki kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Korkutmak amacıyla ateş etmiş

Hazırlanan iddianamede Ayfer Ö.'nün ifadelerinde olay günü kayınbiraderi olan Ali Ö.'yü evinde arkadaşları ile birlikte alkol alıp alem yapmaması için uyardığını ancak bunun üzerine sanığın kendisini öldürmek için ateş ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Eşi Muzaffer Ö. ise öz kardeşi olan sanık ile aralarında önceye dayalı husumet olduğunu olay günü de kardeşi ile eşinin tartışma yaşamasının ardından silah sesi duyduğunu söyledi. Bunun üzerine sokağa çıkan Muzaffer Ö. eşinin vurulmuş olduğunu gördüğünü kardeşinin elindeki tüfeği kendisine doğrultup ateşlediğini saçmalarla sol kolundan yaralandığını söyledi.

"Bunlar buradan geçemez"

Sanık ise ifadelerinde evine gitmek için ağabeyi Muzaffer ve eşi Ayfer Ö.'nün evinin önünden geçmek zorunda olduğunu, evine gelen arkadaşlarının da bu yolu kullanmak zorunda kaldığını anlattı. Sanık Ali Ö. her defasında yengesi Ayfer Ö.'nün "Bunlar buradan geçemez" şeklinde söylemlerde bulunduğunu ve kendisine hakaret ettiğini bunun üzerine korkutmak amacıyla av tüfeğini alarak iki el ateş ettiğini söyledi. Ayfer Ö.'nün refleksle ellerini göğsüne getirerek kendini korumaya çalıştığı iddianamede yer aldı.

Son sözünde "Pişmanım" dedi 10 yıl cezaya çarptırıldı

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ayfer Ö. ve eşi Muzaffer Ö. katılmazken tutuklu sanık Ali Ö. SEGBİS yöntemiyle bulunduğu cezaevinden katıldı. Duruşmada sanık yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti mütalaa sonrası ifadeler ve delilleri göz önünde bulundurarak sanığın suçunun sabit görüldüğünü, eylemin Ayfer Ö.'ye yönelik teşebbüs aşamasında kaldığına dikkat çekti. Sanığın Ayfer'e yönelik suçundan takdiren 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, pişmanlık beyanı ve duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak 1/6 oranında indirim uygulanarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme; sanığın kardeşi Muzaffer Ö.'ye yönelik işlediği suçun hem silahlı yaralama alt soya karşı olması 225 gün karşılığı 4 bin 500 ÜL adli para cezası ile cezalandırılmasına ancak sabıkasının olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.