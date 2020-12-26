Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 0

2.
Lig Beyaz Grup 17. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.
Stat: Devrek
Hakemler: Tolga Sancak, Yiğit Çamlı, Ertan Demirci
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Emre (Oktay 85 ?), Hakan, İlker, Aykut, Ali Fırat (Berkan dk. 82 ?), Hüseyin (Neşet dk. 69), Sinan Uzun, Serbay, Murat, İhsan Furkan
Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin, Mehmet, Salih, Nafican, Ertuğrul, Kerem, Onur, Umut, Mikail, Cengiz (Yılmaz dk. 80 ?), Sinan
Gol: Hakan Çevik (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hüseyin, İlker, Murat, Aykut (Zonguldak Kömürspor), Mehmet, Umut, Salih (Çorum Futbol Kulübü)