Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - İnegölspor: 1

2.
Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda İnegölspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Devrek
Hakemler: Alpaslan Şen, Erhan Gündoğdu, Ali Rıza Öztürk
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Hakan, Berkan, Serbay (Yılmaz dk. 12), Emre, Aykut Emre, Batuhan (Neşet dk. 78), Hüseyin, Ahmet Hakan (Oktay dk. 83), İsa Furkan, Haluk
İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Fatih (Erdem dk. 46), Metin, Selimcan (Ahmet Hakan dk. 70), Abdulkadir, Caner, Oğuz, Ogün (Bilal dk. 46), Ali, Erdi Can (Samet dk. 46)
Goller: Ahmet Hakan (dk. 42), Emre Kara (dk. 80) (Zonguldak Kömürsypor), Abdülkadir (71. dk) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Ali Emre, Hüseyin, Batuhan, Neşet, İsa Furkan, Yılmaz (Zonguldak Kömürspor), Caner, Samet (İnegölspor)