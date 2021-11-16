Mithatpaşa Tünelleri'nin 45 gün sonra açılması bekleniyor

Zonguldak'tan Kilimli'ye ulaşımın sağlanacağı ve mesafenin kısalacağı Mithatpaşa Tünelleri'nin bulunduğu tünel ve kavşak çalışmalarının yıl sonu tamamlanarak kullanıma sunulması bekleniyor.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, K-1 farklı seviyeli köprü kavşağı ile başlayan dört sıralı tünel ve bölünmüş yollarla Kilimli ilçesine bağlanacak olan projenin tamamlanmasına 45 gün kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen projede tünellerdeki aydınlatma, elektro manyetik, fiber kablo, sensör, havalandırma motorlarının kurulması gibi çalışmalar sürüyor. Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Avcı, "K-1 farklı seviyeli köprülü kavşağı ile başlayıp, 4 sıralı tünel ve bölünmüş yollarla Kilimli ilçemize bağlayacak olan projenin, tamamlanmasına 45 gün kaldı. Cumhurbaşkanımızın daimi talimatları ile takibini gerçekleştirdiğimiz projede, tünel içlerindeki, aydınlatma, elektromekanik işler, fiber kablo serimi, sensörler, havalandırma fan motorları, gabarilerin montajı aşamasına gelinmiştir. Yine mevcut serimi yapılan bitüm alaşımlı sathi kaplama asfaltın, binder ve son aşınma katının serimine 17 Kasım 2021 günü başlanacaktır. Diğer yandan projenin tamamında yapılan peyzaj, çevre düzenlemeleri, şevler ve tünellerin giriş ayna düzenlemeleri devam etmektedir. Zonguldak'ımıza olan sevdamızı, yürüyen, biten, başlayacak olan projelerimizle göstermeye devam edeceğiz. Bu projemizi de, 31.12.2021 tarihinde bitirme hedefimiz devam etmekte olup, çalışmalar planladığı hız ve zamanlama ile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.