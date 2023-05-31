Mobil müze sahil bandında

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Zonguldak’a gelerek ücretsiz olarak vatandaşlara kapılarını açtı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Zonguldak'a gelerek ücretsiz olarak vatandaşlara kapılarını açtı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak'a geldi. Sahil bandına kurulan gezici müzede, eski zamanlarda kullanılan silahlar, bıçaklar, paralar, dürbünler, askeri kıyafetler yer aldı.
Açılan gezici müzeye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan mobil müzenin içerisinde vatandaşlar için hediyelik ürünler de yer alıyor.