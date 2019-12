Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın binanın çatısını sardı. Atölyedeki ahşap ve kimyasal ürünlerin etkisiyle yangın daha büyürken alevler çevredeki binalara da sıçradı.

Kullanılmayan bina yıkıldı

Ekipler çevredeki binaları ve ikametleri boşaltırken olay yerine AFAD, 112 ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasını koordinasyonunu sürdürüyor. Bölgede kullanılmayan bir bina ise güvenlik sebebiyle yıkıldı. Bir kümes kül oldu.

İlçe belediyelerinden takviye ekipler bölgede

Zonguldak Belediyesi bütün itfaiye araçlarını olay yerine sevk etti. Kilimli Belediyesi, ÇATES A.Ş., Kozlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak gönderildi. Su tankları da bölgeye takviye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler de bölgede söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

Yangının meydana geldiği sokağın dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Bazı itfaiye ekipleri Acılık Sanayi Sitesi içerisinden yangına müdahale etmeye çalıştı. Dar sokaktaki park halindeki araçlarda kısmi maddi hasarlar meydana geldi.

Vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü olay yerinde

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye Müdürü itfaiye ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Çok üzücü geçmiş olsun. Arkadaşlarımız iki saatten beri söndürmeye çalışıyor. Mobilya atölyesi olduğunu öğrendik. Kimyasalların ve ham madde olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Ulaşım noktasında da sıkıntılı bölge olduğu için bir metruk binayı arkadaşlarımız yıkmak zorunda kaldı. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Can kaybının olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların da etkilenmemesi için emniyetle ve AFAD ile beraber gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede söndürülür. Ondan sonra bilgilendirme yaparız. Şu an ilçelerimizden de gelen yardımcı araçlarla beraber toplam 15 araç ile müdahale ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Söndürme çalışmaları sırasında atölyenin çatısında kısmi çökmeler yaşandı. Atölye içinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.