Modifiyeli Araç Fuarının ilki Gökçebey'de gerçekleşti

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde 1'inci Tefen Tuning Modifiyeli Araç Fuarı düzenledi. Gökçebey Belediyesi ve Tefen Tuning organizasyon komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olan 1'inci Tefen Tuning Modifiyeli Araç Fuarının ilki bugün Gökçebey Kapalı Pazar yerinde yapıldı.

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen 1'inci Tefen Tuning Modifiyeli Araç Fuarına 245 tane modifiyeli araçlar sahipleri ile katıldı. Fuara katılanlara Belediye Başkanı Vedat Öztürk plaket vererek, teşekkür etti.

Sabah 10'da başlayan fuar akşam 6'da sonra şehir merkezinde atılan konvoy turuyla sona erecek.