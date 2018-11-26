Mollabey Yolu asfaltlanıyor

Asfalt döküm çalışmalarını yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mollabey yolu güzergahındaki görüş açısının dar olduğu noktalarda yol genişletme çalışmalarının tamamlayarak asfalt döküm çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu güzergah 1 Belde ve 35 köyün bulunduğu önemli bir yol olduğunu ifade eden Tekin, şöyle dedi:

“İlçemiz merkezinin köylere açılan giriş-çıkış kapılarından biri olan Mollabey yolunda daha önce görüş açısının dar olduğu 3 noktasında genişletme ve altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Bu güzergahta 1 Belde yaklaşık 35 köy bulunuyor. Araç trafiği açısından çok yoğun olan yolda çalışmalar tamamlandıktan sonra trafik akışını da rahatlayacak.”

Asfalt çalışmalarına başladık.

Asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Tekin, “Karşıyaka Mahallesi, Ormanlı İncivez yolu, Yeni Siteler Mahallesi, Karaağaç Bayırı, Kabristan Caddesi, eski köprü, Öğretmenler sitesi yolu ve mahallerimizde asfaltlama çalışmaları yaptık. Mollabey yolunda yol genişletme çalışmasının ardından bugünden itibaren asfalt döküm çalışmasına başladık. Bu yol köylere ulaşımı sağlayan çok önemli bir yol.” dedi.